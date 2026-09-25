Украинският футбол четвърта година без дом: Войната разруши десетки стадиони

Националният отбор по футбол на Украйна отново ще играе всички свои "домакински" мачове в чужбина в тазгодишното издание на Лигата на нациите на УЕФА, като за четвърта поредна година ще използва Търнава, Словакия, за своя база поради продължаващата руска инвазия. ФИФА и УЕФА наложиха неутрални места за провеждане на мачовете на Украйна, като в същото време суспендираха руските отбори, когато през февруари 2022 г. започна пълномащабната война. Въпреки този номадски начин на живот и разрушаването на над 77 стадиона в страната, Украйна показа устойчивост, като се класира за ЕВРО 2024 и достигна баражите за Световното първенство. Вътрешното първенство на Украйна също продължава. Играчите понасят психологически последици, като имат близки в окупираните територии и са претърпели лични загуби. Участието им повишава глобалната осведоменост за войната и дава чувство за единство и надежда на разселените украинци, пише Марк Темницки за Forbes.

Тази седмица 54 държави от Европа, Кавказ и Централна Азия ще се съберат, за да се състезават в изданието на Лигата на нациите на УЕФА за 2026–2027 г. Създадено през 2018 г., това футболно състезание беше създадено, за да предостави на държавите възможност за състезателни мачове извън квалификационния процес за Световното първенство на ФИФА и Европейските първенства. Лигата на нациите е свързана и с квалификационните цикли както за Световното първенство, така и за Европейското първенство, като представянето в Лигата на нациите определя дали някои държави ще се класират за баражните кръгове въз основа на резултатите си.

Украйна ще бъде една от страните, участващи в Лигата на нациите на УЕФА тази есен

Украинците ще изиграят четири мача в края на септември и началото на октомври. Но за четвърта поредна година украинците ще бъдат принудени да играят всичките си състезателни футболни мачове извън родината си. Това се дължи на продължаващата мащабна руска инвазия в Украйна.

Украинците са избрали Трнава, Словакия, за своя нов „дом“ по време на това състезание. Но това не е първият път, когато украинският футбол е трябвало да избере ново място за състезателни мачове. Не е ясно също така къде ще играе националният отбор по футбол на Украйна през 2027 г. Защо е така?

Когато на 24 февруари 2022 г. започна мащабната руска инвазия в Украйна, висши служители от ФИФА и Съюза на европейските футболни асоциации се събраха, за да обсъдят как Руската федерация ще бъде наказана за войната си и какво ще се случи с Украйна. На 28 февруари 2022 г. ФИФА и УЕФА обявиха, че всички руски футболни клубове, както и мъжкият и женският национални отбори на Русия, ще бъдат отстранени от всички турнири на ФИФА и УЕФА. В резултат на това те няма да имат право да се класират или да участват в световните първенства и европейските първенства за мъже и жени. Руските клубове също ще бъдат изключени от участие в европейските футболни турнири. Докато продължава мащабната руска инвазия, отстраняването остава в сила.

Що се отнася до Украйна, УЕФА реши, че украинските клубове, както и мъжкият и женският национални отбори по футбол на Украйна, ще бъдат „задължени да играят домакинските си мачове на неутрални терени“. Това се дължи на съображения за безопасност и сигурност на играчите, треньорите, персонала и феновете. Последният път, когато мъжкият национален отбор на Украйна игра на украинска земя, беше през ноември 2021 г. в рамките на международен приятелски мач.

След това решение украинците проведоха разговори с правителствени представители, ръководители на различни европейски национални отбори по футбол и висши длъжностни лица в многобройни европейски клубове, за да организират участието на украинските отбори в турнирите на ФИФА и УЕФА. През последните четири години Украйна избра пет държави, които да бъдат домакини на "домашните" ѝ мачове на ниво национален отбор. Те са изиграли своите "домакински" мачове в Лигата на нациите на УЕФА за сезоните 2022–2023, 2024–2025 и 2026–2027, в квалификационния цикъл за ЕВРО 2024 и в квалификационния цикъл за Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г. в Полша, Германия, Чехия, Испания и Словакия.

"Украинската футболна асоциация и украинските фенове винаги са много благодарни за възможността и отвореността на приемащите страни, които им позволяват да играят „домакинските“ си мачове из цяла Европа", каза украинският футболен журналист Андрю Тодос в интервю. "До голяма степен това се дължи на взаимоотношенията между федерациите и футболните органи, в зависимост от програмата на мачовете."

Въпреки че играе извън родината си от ноември 2021 г., мъжкият национален отбор по футбол на Украйна се е адаптирал добре, тъй като украинците играят мачовете си в своите „приемни домове“. Например, по време на квалификациите за ЕВРО 2024 през 2023–2024 г. украинците изиграха домакинските си мачове в Полша, Чехия и Словакия. Тогава те не загубиха нито един „домакински мач“ и се класираха за Европейското първенство през 2024 г. чрез баражите.

По това време Сергей Ребров, тогавашен селекционер на мъжкия национален отбор по футбол на Украйна, заяви, че класирането за ЕВРО 2024 е за феновете на Украйна, за страната, за нейния народ и за „войниците, които в момента защитават украинската свобода“. Той добави, че всички разбират колко важно е било класирането за ЕВРО 2024 за Украйна.

Междувременно в Лигата на нациите на УЕФА Украйна запази позициите си в Лига Б на турнира

Украинците имаха по-малък успех в опитите си да се класират за Световното първенство по футбол на ФИФА, но все пак показаха силни представяния. По време на квалификационната кампания за Световното първенство по футбол на ФИФА 2026 украинците пътуваха из Полша за домакинските си мачове, като също така пътуваха до Франция, Исландия и Азербайджан за гостуванията си. Това беше в допълнение към пътуванията, които украинските професионални футболисти трябваше да предприемат, тъй като редовно напускат Украйна с влак или автобус, за да стигнат до тези дестинации, защото международните полети и търговските пътувания до Украйна са ограничени поради войната.

Въпреки тези предизвикателства украинците се класираха за плейофите за Световното първенство по футбол на ФИФА през 2026 г., макар че в крайна сметка пропуснаха турнира миналото лято, защото не спечелиха своята квалификационна плейофна група. Въпреки това, както съобщава The Athletic, тези играчи играят футбол предимно в страна, намираща се във война, което не е никак малко постижение.

През този четиригодишен период отношенията на Украйна с няколко държави и градове домакини също се засилиха. Това позволи на украинците да играят на множество стадиони.

Накрая, мъжкият национален отбор по футбол на Украйна е получавал подкрепа от феновете си през цялото това време. Докато играеше "домашните" си мачове извън Украйна, Украинската футболна асоциация се е стремяла да организира състезателните мачове на Украйна пред голяма украинска публика. Ройтерс отбелязва, например, че Полша има "най-голямата концентрация на украински бежанци от всички страни". По същия начин статистическите данни, публикувани от Европейската комисия, показват, че Германия, Чехия, Испания и Словакия също имат големи украински общности. Макар това да не е същото като да се играе в Украйна, провеждането на състезателни мачове в тези страни е създало чувство за единство и подкрепа между украинците, избягали от войната, и националния отбор на "номадите", които постоянно пътуват.

Но докато мъжкият национален отбор по футбол на Украйна и украинските клубове, участващи в европейски турнири, намериха начини да се адаптират в чужбина, продължаващата мащабна руска инвазия в Украйна продължава да оказва въздействие върху украинското гражданско общество в страната. Според съвместен доклад, публикуван от правителството на Украйна, Групата на Световната банка, Европейската комисия и Организацията на обединените нации, разходите за възстановяване и реконструкция в Украйна се оценяват на близо 588 милиарда долара.

През целия период на войната Организацията на Обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) съобщи, че над 500 културни обекта са били повредени. По същия начин ООН съобщи, че са регистрирани повече от 3 000 документирани атаки срещу здравната инфраструктура на Украйна. Министерството на външните работи на Украйна съобщи, че най-малко девет украински града са били разрушени в резултат на пълномащабната руска инвазия. Предвид това опустошение и разруха Агенцията на ООН за бежанците съобщава, че „една трета от общото население на Украйна е било принудително разселено поради войната“.

Както всички аспекти на украинския живот, така и футболът е подложен на жестокостта на войната. От началото на мащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. над 77 футболни стадиона са пострадали или разрушени от руски ракетни удари. Много от тези стадиони са разположени в южната и източната част на Украйна – регионите, които са най-силно засегнати от мащабната руска инвазия, въпреки че спортната инфраструктура в северната и централната част на Украйна също е засегната.

Институтът "Киевска школа по икономика" оценява, че войната е причинила преки загуби за украинския футбол на стойност стотици милиони долари.

Украинската футболна асоциация (UAF) също съобщи, че поне 20 украински футболни клуба са фалирали поради финансовите и материални загуби, причинени от продължаващата мащабна руска инвазия.

Една от последните руски атаки, засегнали футболната инфраструктура на Украйна, се случи миналия месец, когато един от най-големите украински футболни стадиони беше повреден. Ройтерс съобщи, че стадион „Черноморец“, намиращ се в Одеса, е бил ударен при руска атака срещу града. По стечение на обстоятелствата именно на този стадион националният отбор на Украйна по футбол за мъже изигра последния си мач на украинска земя преди началото на пълномащабната руска инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Стадионът обаче все още се използва редовно за вътрешни футболни мачове от украинския мъжки клуб "ФК Черноморец" и женския клуб SeaSters.

Стадион "Черноморец" не е единственото съоръжение, засегнато от войната. В южна Украйна футболните стадиони в Херсон и Мариупол са пострадали. На други места в Украйна съоръженията в Чернигов и Запорожие са понесли щети от руски артилерийски удари. Накрая, предвид географската им близост до Русия, стадионите в Харков, Луганск и Донецк са засегнати от продължаващата мащабна руска инвазия.

Въпреки тези събития, украинската футболна лига, Украинската Премиер Лига, възобнови мачовете си. Организираният украински футбол се завърна в Украйна през август 2022 г., шест месеца след началото на пълномащабната руска инвазия. Оттогава организираният професионален клубен футбол в Украйна успешно е завършил четири пълни сезона. Въпреки че в Украинската Премиер Лига участват клубове от цялата страна, мачовете се играят предимно на стадиони в Западна Украйна и в Киевската област по съображения за безопасност и сигурност, тъй като тези райони са били обект на по-малко руски ракетни и дронови удари, макар че атаки все още се случват. Стадионите вече разполагат и с противовъздушни укрития за случай, че съдиите, футболистите и персоналът на клубовете се наложи да се скрият, ако по време на мач се случи руска атака. Въпреки че това прекъсва играта, Украинската Премиер Лига се е приспособила към този стил на футбол, макар украинските играчи все още да се справят с трудностите, свързани с войната.

Повече от половината от настоящите национали играят за футболни клубове в Украйна

Това означава, че освен обичайните предизвикателства, пред които са изправени спортистите, когато се състезават на най-високо ниво във футбола, те също така постоянно са изложени на заплахи от руски атаки по време на продължаващата война. По-голямата част от играчите в мъжкия национален отбор на Украйна също са от градове и села в източна и южна Украйна, много от които в момента са под руска окупация.

Украинските футболни личности се опитват да помогнат на тези, на които могат, по време на войната. Например, когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна, президентът на Украинската футболна асоциация (UAF) Андрий Шевченко обяви, че приютява няколко деца бежанци в дома си в Лондон. Той също така се зае да намери подслон за украинските бежанци, пристигащи в Обединеното кралство.

Междувременно Андрий Ярмоленко, капитанът на мъжкия национален отбор по футбол на Украйна, помогна на своето семейство, както и на роднините на съотборника си Роман Яремчук, да избягат от Украйна в началото на мащабната руска инвазия. Тарас Степаненко, бившият вицекапитан на мъжкия национален отбор по футбол на Украйна, също помогна на семейството си, като отбеляза, че се чувства длъжен да повиши осведомеността за войната в Украйна и да намери начини да помогне на членове на семейството, приятели и сънародници, както и на войниците и доброволците, които защитават страната.

Но не всички са успели да избягат от войната. Според Степаненко много украински футболисти все още имат членове на семейството, приятели и колеги, които живеят в окупираните от Русия региони на Украйна. Много от тях не са успели да избягат, когато руснаците са пристигнали.

Например, по време на плейофите за Световното първенство по футбол на ФИФА през май 2022 г. украинският футболист Александър Караваев сподели пред журналисти, че родителите му и други членове на семейството му живеят под руска окупация в Херсон. Тогава той разказа за моменти, в които родителите му не отговаряха на съобщенията му в продължение на няколко дни, защото бяха останали без ток. Той заяви, че „белезите“ от онзи момент, когато не е успял да се свърже с родителите си, „никога няма да изчезнат“. По-късно, когато украинските въоръжени сили освободиха Херсон от руската окупация през ноември 2022 г., Караваев публикува видео в социалните медии, в което изрази благодарността си към украинската армия.

Има и най-голямата жертва. През септември 2023 г. украинският вратар Дмитро Ризник загуби брат си по време на войната. По-големият му брат, Сергей Ризник, се беше присъединил към украинските въоръжени сили като доброволец, когато започна пълномащабната руска инвазия в Украйна. Сергей беше младши сержант и по време на войната се намираше в Харковската и Луганската области. Дмитро разказа, че Сергей го е отгледал в детството му, докато родителите му са били далеч по работа, и че Сергей е станал като баща за него. Дмитро добави, че брат му го е научил да играе футбол и че Сергей му е давал съвети, когато Дмитро е започнал футболната си кариера. Дмитро заключи, че войната е „донесла много смърт и скръб“ на Украйна.

Това са примери за по-широката ситуация, която украинските граждани са преживели по време на войната. Според Службата на върховния комисар на ООН по правата на човека, поне 16 431 цивилни са били убити по време на мащабната руска инвазия от февруари 2022 г. насам. (Над 760 бивши украински спортисти и треньори също са били убити по време на войната.) Освен това 48 613 души са били ранени.

ООН съобщи, че жертвите в Украйна продължават да нарастват и през тази година, а при настоящото състояние на нещата не е ясно кога и как ще приключи пълномащабната руска инвазия в Украйна. Междувременно украинските футболисти ще продължат да полагат усилия, за да помогнат на страната си в този труден момент.

Сега, докато украинците се подготвят за поредната международна футболна кампания, която ще изисква постоянни пътувания, играчите ще си спомнят за събитията, които се разгръщат в родината им, докато се стремят да покажат силни изяви в Лигата на нациите на УЕФА. Добрите изяви в това състезание няма да възстановят разрушените от войната стадиони в Украйна, нито ще съберат отново семействата, засегнати от войната. Украинският футбол също няма да спре продължаващата мащабна руска инвазия в Украйна. Въпреки това способността на Украйна да продължи да развива професионалния футбол, както на международно, така и на национално ниво, се запазва въпреки войната.

Участието в тези мачове дава на Украйна възможност да напомни на футболните фенове, геополитическите анализатори и случайните зрители за продължаващата руска инвазия и опустошението, причинено от войната. Украинските футболни звезди ще се стремят да зарадват своите семейства, приятели и сънародници, докато представляват страната си в Лигата на нациите на УЕФА тази есен, с надеждата, че един ден ще се върнат към състезанията на ФИФА и УЕФА на украинска земя.