Вече и официално: Германецът Маркус Гиздол пое ЦСКА

Треньорската криза в ЦСКА вече е разрешена. Германецът Маркус Гиздол е новият старши треньор, като договорът му е до края на сезон 2026/27 г. с опция за удължаване с 1 година.

Той ще изведе червените в първия шампионатен двубой след подновяването на първенството, съобщиха от клуба.

„Гиздол е на 57 години и има богат треньорски опит в клубове от Бундеслигата, сред които Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн, с които натрупва близо 200 мача в едно от най-добрите първенства в Европа. Работил е и в елитни отбори от Русия и Турция.

През 2011 г. е асистент на Ралф Рангник в Шалке 04, с който печели Купата на Германия.

В щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА влиза помощник-треньорът Райнер Видмайер, който също е със солиден стаж по европейските терени като асистент в швейцарските Санкт Гален и Грасхопър и германските Херта, Щутгарт, Хофенхайм, Шалке 04 и Волфсбург. За кратко води и първите отбори на Херта и Гройтер Фюрт.

Част от новия треньорския екип на армейците ще бъде още Якоб Браун, а щабът ще бъде допълнен с още двама специалисти.