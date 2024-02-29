Русия проби новата украинска отбранителна линия

Русия е осъществила пробив в отбраната на украинските сили западно от Авдеевка по линията Бердичи-Орловка-Тоненкое, съобщава украинският мониторингов проект DeepState, цитиран от "Фокус".



Отбелязва се, че руснаците са напреднали южно от Бердичи, Донецка област. Освен това те са постигнали известен успех при Орловка. Руските сили настъпват на юг от Тоненкое и близо до Невелское.



Междувременно Трета щурмова бригада на ВСУ ("Азов") е изтласкала руснаците от Красногоровка, Донецка област.



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