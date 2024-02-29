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Русия проби новата украинска отбранителна линия

Тя е разположена след Авдеевка
29 фев 2024 08:10, Александър Попов
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Русия проби новата украинска отбранителна линия
Снимка: БГНЕС/ЕРА

Русия е осъществила пробив в отбраната на украинските сили западно от Авдеевка по линията Бердичи-Орловка-Тоненкое, съобщава украинският мониторингов проект DeepState, цитиран от "Фокус".

Отбелязва се, че руснаците са напреднали южно от Бердичи, Донецка област. Освен това те са постигнали известен успех при Орловка. Руските сили настъпват на юг от Тоненкое и близо до Невелское.

Междувременно Трета щурмова бригада на ВСУ ("Азов") е изтласкала руснаците от Красногоровка, Донецка област.
 

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По публикацията работи: Александър Попов

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Напиши коментар Коментари
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До 143 преди 18 секунди
Форумът не е русофилски, а единственият който не трие коментари и не баннва ако напишеш нещо против Украйна. Просто тук се вижда колко българина наистина подкрепя хохолите.
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Сът преди 1 минута
Глyn0ваmume koneuku не могат да разберат,че всички диктатори и болни мозъци гледат какво става в Украйна и ако Русия спечели и никой не реагира,те ще решат,че могат да направят същото! И сега скъпи не0браzовани koneuku,ние под чие робство сме били? Кой може да има териториални претенции към нас,какво дядо Путин има към Украйна? Къде живеят много турци и какво ще стане,ако поискат да бъдат освободени? Няма как да вържете две и две! Промити мозъци,търсещи вината в Сащ само
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Анонимен преди 1 минута
Копейкиумрете, света освободете. В Сибир идете, българите оставете!
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Мда преди 2 минути
България е имала държавност преди да стане част от Османската империя , Украйна никога не е съществувала като самостоятелна държава. Недоносче създадено от Ленин като УССР точно както Димитров и Коминтерна създадоха Македония ...
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Анонимен преди 3 минути
Днес чета че по познатия сценарий Молдова била започнала война срещу Мордор , защото някакви си приднестровци искали да дойдат зелени човечета на помощ. След някой друг месец така ще четем за Кърджали, ако кремълския психопат победи
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Анонимен преди 3 минути
143 - РАЗБИРАМЕ ТЕ БЕ. "ХОХОЛ" ИЛИ "ОТКАЧЕН".
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Анонимен преди 4 минути
До 143 Е ти не разбра,че копейки има само Русия и Урколандия *** просещ ,а хохли ги наричат щото са като в Хасково и слагат Х къде трябва и не трябва като Хасковското хасвалт и ли хурна вместо фурна и за това руснаците ги подиграват
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Анонимен преди 4 минути
до 142 - те укрите сами си го вършат бе укрокопейко. Защо си доразрушават градовете и селата след като избягат.
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Анонимен преди 5 минути
До Анонимен 148. Тия глупости какво ти помагат ?
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Олимпий Панов преди 6 минути
Урсулке и Борелка къде сте бре ауууу не се чувате не се виждате?
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Анонимен преди 6 минути
До Анонимен 143. Някой да ти е искал обясненията бе хохлолюбец ?
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Анонимен преди 7 минути
Сът , НАТО няма да ни опази ако друга страна от НАТО реши че трябва да си освобождава изконни земи, които са били част от империята им за 500 години. Ако смрадливия монголски ботуш превземе Киев и започне масов геноцид, а той ще започне - България е следващата.Помнете ми думата!
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Анонимен преди 8 минути
АБЕ укрите със "контранастъплението" са мерили "завзетото" със ръста на наркомана. Легнал наркомана и турили линията. 1 метър.
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Анонимен преди 11 минути
142 - АМИ КОЙТО Е ОБЯВИЛ ВОЙНА НА РУСИЯ ГО ЧАКА ГРОБИЩЕТО. ТЕРОРИСТИТЕ НАЦИСТИ Я ПОЧНАХА 2014 Г. ВЪВ ДОНБАС, И СЕГА СА ПЪТНИЦИ.
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Анонимен преди 11 минути
До Чудомир Според мен, не е редно да пишем за голям успех на контрнаступа. Преди пишехме за частичен успех, което по-скоро следваше да е огромен неуспех с незначителен успех. Незначителния успех се нивелира с огромния неуспех и остава просто едно нищо. а днес вече говорим за скромен, частичен, начален, минимален, незначителен РАЗГРОМ на ВСУ.
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Сът преди 11 минути
До Чудомир. Чудомиреее,npocm си и такъв ще си идеш. Иронията ти е изтъркана и глупава. Дyneдавец си ти. Проблемът ти е,че като дойдат тези на които си готов да си даваш дynemo ,ще си първия в самолета за Франция или Германия.. Добре,че Пасито ни набута в това ЕС и НАТО,че мекотели като теб да може да си фантазират само в интернет
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Анонимен преди 12 минути
Копейки, хайде разберете се помежду си за думата хохол. Аз не го обясних на вас, а на някой по интелигентен ако има такъв да чете този пропаднал русофилски форум
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Анонимен преди 14 минути
До 136 - и ти по добре ли ще живееш копейко като стане Украйна гробище? И не забравяй , всеки сбъркан диктатор с оръжие чака да види какво ще стане там. България може да е следващата
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Анонимен преди 15 минути
Изтласкали друг път, руснаците вървят напред с не лоша скорост, браво момчета мачкайте фашсганта
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Жададык преди 15 минути
Перемогата върви по план, слава КОКАИНЕ.....
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