След две години ремонт: Пуснаха двупосочното движение по Дунав мост

След почти двугодишен основен ремонт на българския участък от Дунав мост при Русе днес бе възстановено двупосочното движение по съоръжението.

"Това, което свършихме като работа, беше подмяна на пътните панели, изграждане на нови тротоарни блокове, на нова предпазна еластична ограда, реставриране на парапета и осветителните тела. Работихме по долното строене на моста, ремонтирахме и колоните. Това, което остава да свършим в рамките на летните месеци, като то няма да повлияе по никакъв начин на трафика, е подмяна на антикорозионното покритие на носещата стоманена конструкция, прилежаща под пътните панели", каза Борислав Стрински - началник на обекта и член на Управителния съвет на "ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, водещ партньор в консорциума ДЗЗД "Дунав мост", извършил ремонта.

Строителните дейности бяха извършени в шест фази, като изпълнителят гарантира за качеството на пътната настилка.

"Откакто сме започнали, движението минава по настилката, която сме изградили, и няма проблеми с нея. Гарантираме, имаме си договорни отговорности, които поемаме като изпълнител. Трябва да се съобразим все пак и с тежките условия, които са налице - голям трафик, високи температури през лятото. Но пътната настилка е изпълнена съобразно изискванията на техническата спецификация и на възложителя", коментира Стрински.

Сред гостите на символичното откриване на ремонтирания участък бяха заместник-областният управител на Русе д-р Валери Йорданов, председателят на Общинския съвет в Русе акад. Христо Белоев, заместник-кметът на Русе Здравка Великова, представители на Агенция "Пътна инфраструктура" и на консорциума, извършил строителните дейности. Отслужен бе и водосвет от отец Росен Георгиев от Русенската митрополия.

Началото на ремонта на българския участък с дължина 1,057 км от Дунав мост бе поставено на 10 юли 2024 година. Строителните дейности се осъществяваха така, че превозните средства преминаваха поетапно двупосочно в платното, в което не се работи. От въвеждането в експлоатация на Дунав мост преди 70 години досега не бе извършван основен ремонт на българския участък от съоръжението.