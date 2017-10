Топ 7 песни, които са супер за секс

Секс плейлиста - всеки има такава. Когато искате да се отпуснете, оставяйки се на въображението си, или да се насладите на ласките с любимия човек в подходяща атмосфера.



Но кои са парчетата, които създават най-силно еротично настроение?



1. SEX WITH ME, RIHANNA



С текст като „сексът с мен е така невероятен“ ще изкажете своето послание високо и ясно.



2. THINKING OUT LOUD, ED SHEERAN



За нещо по-романтично, заложете на Ед Ширан. Тази песен ще ви накара да мечтаете как ще остареете заедно.



3. BIRTHDAY SEX, JEREMIH



Секс за рождения ден? Ето и парчето, което ви трябва.

Останалите песни от топ 7 за секс - вижте в TeenProblem.net