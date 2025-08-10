Калин Стоянов: Румен Радев внушава неистини

След приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не остана нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото. Това написа народният представител от „ДПС – Ново начало“ Калин Стоянов в своя Facebook профил, коментирайки изказването на държавния глава Румен Радев тази сутрин от Варна, че „правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти“.

"Рано сутринта в неделния ден отново станахме свидетели на некоректното, популистко и внушаващо неистини говорене на разединителя на българското общество президента Румен Радев. Той не закъсня да се включи в поредната измислена тема, лансирана от неговите политически "рожби" ПП-ДБ, които малко след като лично създаде, сам нарече "шарлатани".

Този път Радев коментира изкуствено създаденото напрежение от ПП-ДБ относно промените в Закона за държавната собственост. Президентът и неговите съмишленици би трябвало да са наясно, че с тези промени не се предвижда „разпродажба“ на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в Република България. Това е мярка, която ще сложи край на разрухата на множество имоти в цялата страна“, посочва Калин Стоянов.

По думите му президентът внушава, че заради влизането на България в еврозоната държавната хазна била „изпразнена“ и затова кабинетът търсел пари, "разпродавайки държавата".

"Популистка лъжа. Радев може да бъде спокоен, че ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, няма да допуснем държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Ще настояваме те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях", пише още Калин Стоянов.

"За всички е ясно, че най-големите грабежи от държавата бяха извършени именно по време на служебните правителства, назначени от Радев, както и при управлението на неговите политически производни от ПП-ДБ. Ясен пример за това е заробващият за България договор с „Боташ“, подписан от служебния кабинет на Радев, по силата на който страната ни губи ежедневно по 1 050 000 лв.", пише още Стоянов.

От Министерския съвет днес също излязоха с позиция по темата, публикувайки пълния текст на писмото до председателя на парламента, с което кабинетът предлага на Народното събрание да одобри Програмата за упражняване на правата върху имоти – държавна собственост и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия.