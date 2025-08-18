Кой е виновен за инцидента с цистерната край Пясъчево?

Кога ще станат ясни причините за тежката железопътна катастрофа с цистерни с гориво край село Пясъчево? Коментар по темата направи проф. Симеон Ананиев. В предаването “България сутрин” железопътният експерт заяви, че катастрофи в железницата е има и ще има. Основното е те да бъдат свалени до минимум и да няма човешки жертви.

“Железницата е създала е много защитни механизми. Когато се натрупат повече от две грешки, вече се стига до произшествия", коментира проф. Ананиев. По думите му не може предварително да се каже кой е виновен - превозвачът или инфраструктурата.

“Трябва да се провери състоянието на пътя, ремонтите, приемането на ремонта, скоростта защо е 60, какво е моментното състояние, оценена ли е инфраструктурата, имат ли сертификат за безопасност техниките, изброи проф. Ананиев и утични, че експертизата ще докаже дали вагоните са били надтоварени.

"НКЖИ осигурява безопасното движение. Има и ИА "Железопътна администрация", която е национален орган по безопасност. Напоследък тя е игнорирана от разследванията и взимането на мерки", посочи експертът пред Bulgaria ON AIR.

Проф. Ананиев допуска, че може да се окаже, че вагоните са прекалено стари и с изтекъл ресурс: "Да не се окаже, че тези цистерни са забранени в други страни, но в България може да се движат, защото са по-евтини?".

Експертът добави, че високите температури разширяват линиите и те стават вълнообразни, като понякога се налага движението да бъде спряно. Ако по такава линия мине голям товар, може да се стигне до капитулиране на системата.

Какво предстои след инцидента край Пясъчево

"Сега има досъдебно производство. След това - наказателно производство, ако има наказателна отговорност. След това идва кой ще плаща щетите, започват да участват и застрахователите. Всеки търси другият да плати. Минимумът на делата е пет години и накрая някой трябва да плати", заяви железопътният експерт.

Проф. Ананиев отбеляза, че пътят ще трябва да бъде поправен от неговия собственик. При съвременните техники е въпрос на 2-3 месеца такъв участък да бъде възстановен, смята експертът.

Гледайте целия разговор във видеото.