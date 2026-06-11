Бивш здравен министър: Няма да се сложи точка на източванията на Здравната каса

Оставка в НЗОК, смяна в "Медицински надзор" и нови въпроси за това кой държи кормилото на българското здравеопазване.

Докато пациентите чакат лечение, а болниците спорят за пари, върхът на системата отново се разклаща.

"Рокадите ми изглеждат като нещо очаквано. Като се смени управлението, се сменят и кадрите. Ако ще се сменя нещо в политиката, има смисъл да се търсят нови хора. Ако ще се върви по същия път, изисква въпросът защо се сменят хората. В "Медицински надзор" беше учудващо назначението, но то дава информация какво да очакваме в бъдеще. Имаше обяснение защо е станало и то е доста странно. То беше, че е назначена отново, "за да си понесе отговорността", заяви бившият министър на здравеопазването д-р Стефан Константинов в "Денят ON AIR".

Според него да се махне човек на ръководна позиция не е нужно да е престъпник - новите политици могат да кажат, че просто не върши работа.

"При нас не се махат хората с идеята да се благодари на човека за свършената работа - винаги трябва да се окаля. Административната работа не е малка и там виждаме големи дефицити. Европа ни е дала около 600 000 млн. евро, които да изхарчим за добри каузи и не можем да решим за кои", допълни д-р Константинов за Bulgaria ON AIR.

Лекарства се изваждат от позитивния лекарствен списък и се продават на многократно завишени цени, на мнение е гостът.

"Няма да се сложи точка на източванията на Здравната каса в страната. Помня гласовитата опозиция от гласовитите демократични хора, на които идеята беше да изпращаме съобщения да уведомим хората. Оказва се, че са уведомени", посочи д-р Константинов.