Бащата на Сияна от протеста в Бургас: Цялата система трябва да се дисциплинира

"Това не е поведение на човек, който има шофьорска книжка и може да управлява автомобил". Това заяви бащата на загиналата в катастрофа Сияна Николай Попов, който се присъедини към протеста за справедлив процес след ужасяващия инцидент с АТВ в Слънчев бряг, предава Burgas24.bg.

"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.

"В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца", отбеляза почерненият родител.

Той намекна, че момчето, блъснало майката и детето, може и да е употребило райски газ, добавяйки, че е видял клип на друг шофьор от Бургас, който управлява автомобил докато диша от балон. По думите на Попов проблемът с райския газ много лесно може да се реши - просто райският газ трябва да влезе в списъка със забранени наркотични вечества.

"Момичето, което беше с него (Никола Бургазлиев), къде е в цялата история? Коя е? Защо не е разпитана? Къде е?“. Тези въпроси задава Юлиян Здравков – роднина на пострадалите в мелето с АТВ.

По думите му, Бургазлиев е спрял своя автомобил на служебен паркинг на полицията, след което тръгнал да се забавлява с АТВ с въпросната девойка.

Свидетели споделили пред Здравков, че Никола е демонстрирал близки отношения с полицаите, дошли на местопроизшествието, дори наричал един от тях "Брат“.

"Как се казва на полицай "Брат"?", възмути се той.