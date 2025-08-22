IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 104

Добрата вест: Прегазеното с АТВ дете е в стабилно състояние

Предстои извеждането му от интензивното отделение

22.08.2025 | 19:37 ч. Обновена: 22.08.2025 | 19:42 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Детето, което беше прието в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас с тежки травми след инцидента с АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние. Това съобщиха за БТА от болницата.

Предстои извеждането му от интензивното отделение на лечебницата. Прогнозите на лекарите са, че тригодишното момченце ще се възстанови напълно от нараняванията, получени при сблъсъка с моторното превозно средство.

Без промяна остава състоянието на майка му - тя все още е в отделението по реанимация с критични показатели. 

Свързани статии

Инцидентът стана на 14 август, когато петима души, сред които три деца, бяха блъснати от моторно превозно средство, отдавано под наем. Управлявал го е младеж на 18 години. Пред пристигналите на място полицаи водачът е обяснил, че превозното средство е било с неизправни спирачки - нещо, което установил непосредствено след наемането му. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

атв слънчев бряг
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem