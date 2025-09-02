Два хеликоптера ще транспортират пострадалите момчета от Монтана

Пострадалите момчета на 15 и 21 години при катастрофата край Монтана ще бъдат транспортирани с хеликоптер от държавната болница “Д-р Стамен Илиев“ в Монтана към болница “Пирогов“ в София, съобщи за БТА директорът на болницата в Монтана д-р Тони Тодоров. Той уточни, че в момента хеликоптерът излита за първия курс от площадката в болницата в Монтана.

Към момента състоянието на двете момчета е стабилно, те вече не са на командно дишане, а дишат спонтанно, контактни са и няма опасност за живота им. Сегашното им състояние позволява да бъдат транспортирани по въздуха.

“В болницата в София ще продължи лечението им при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия”, уточни д-р Тодоров.

Катастрофата край село Смоляновци е от 31 август вечерта, когато шофираната от баща им кола се сблъскала челно с товарен камион с прикачено ремарке. Причина за това е било навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение.

При удара бащата на момчетата е загинал, а майка им, която също е била в колата, е ранена и в момента лежи в болницата в Монтана със счупен крайник и гръдна травма, като няма опасност за живота ѝ.