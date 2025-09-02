IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Два хеликоптера ще транспортират пострадалите момчета от Монтана

Двете момчета вече дишат самостоятелно, ще се лекуват в "Пирогов"

02.09.2025 | 12:17 ч. Обновена: 02.09.2025 | 12:33 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Пострадалите момчета на 15 и 21 години при катастрофата край Монтана ще бъдат транспортирани с хеликоптер от държавната болница “Д-р Стамен Илиев“ в Монтана към болница “Пирогов“ в София, съобщи за БТА директорът на болницата в Монтана д-р Тони Тодоров. Той уточни, че в момента хеликоптерът излита за първия курс от площадката в болницата в Монтана. 

Към момента състоянието на двете момчета е стабилно, те вече не са на командно дишане, а дишат спонтанно, контактни са и няма опасност за живота им. Сегашното им състояние позволява да бъдат транспортирани по въздуха. 

“В болницата в София ще продължи лечението им при водещи специалисти по ортопедия и лицево-челюстна хирургия”, уточни д-р Тодоров.

Катастрофата край село Смоляновци е от 31 август вечерта, когато шофираната от баща им кола се сблъскала челно с товарен камион с прикачено ремарке. Причина за това е било навлизане на лекия автомобил в лентата за насрещно движение. 

При удара бащата на момчетата е загинал, а майка им, която също е била в колата, е ранена и в момента лежи в болницата в Монтана със счупен крайник и гръдна травма, като няма опасност за живота ѝ.

 

