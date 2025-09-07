IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бащата на Сияна: Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол

Той сигнализира, че ограничението за товарни автомобили е увеличено

07.09.2025 | 19:10 ч. Обновена: 07.09.2025 | 20:59 ч. 14
Бащата на Сияна: Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол

"Мили хора, вчера с огромна изненада разбрах, че парламентът е вдигнал ограничението за товарни автомобили кат. С+Е от 70 на 80 км/ч извън населени места", това написа Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна в профила си във Фейсбук.

"Точно 83 км/ч се оказаха фатални за Сияна и дядо ѝ. Тези 83 км/ч по разбития път костваха живота на детето ми. Нашите първокласни и второкласни пътища не позволяват такава скорост за камиони – нито като габарит, нито като състояние. Какво се промени, уважаеми депутати? Пътищата станаха ли по-хубави? Пътищата станаха ли по-сигурни? Жертвите на пътя намаляха ли?", написа още той.

"Не! Но въпреки това, вие вдигате скоростта. Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?!", попита Попов.

"Явно въведохте средна скорост и вдигнахте разрешената за камиони, защото повечето транспортни фирми са свързани с политици? Да не плащат големи глоби? За толкова глупави ли ни мислите?", зададе въпроси отново Николай Попов.

"Браво на вас! Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол – факт, който никой не отрича. Вдигането на скоростта в тази ситуация е безумие. Вижте снимката на Сияна. Тя си отиде само на 12 години. Остана без бъдеще, без живот и без мечти, добави мъжът.

"Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция. Няма да може да ни прегъне, нея просто я няма", написа още Попов в социалната мрежа.

"Няма ги Филип, Божидара, Лора, Георги и още много български деца. Всяка жертва на безумните водачи на камиони, оттук нататък ще тежи на вашата съвест. Ако изобщо имате такава", добави мъжът.

"С уважение: Един бивш баща", с тези думи завърши поста си почерненият баща.

