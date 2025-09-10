IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 15

Протест срещу предмета "Добродетели и религии" в София днес

Ще премине под надслов "Училището не е църква, нито джамия"

10.09.2025 | 06:00 ч. Обновена: 10.09.2025 | 07:29 ч. 14
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Протестът "Училището не е църква, нито джамия" започва утре от 19:00 ч. пред сградата на Българската народна банка в София. Той е срещу задължителното въвеждане на предмета "Добродетели и религии" в българското училище, съобщават организаторите.

"На 10 септември излизаме, за да защитим светския характер на българското училище и да се противопоставим на опитите за прокарване на религиозна пропаганда под претекст за "образователна реформа". Искаме истинско и качествено образование, а не разхищение на човешки и финансов ресурс. Докато върху родители и ученици се стоварва цялата вина за провалите в системата, ние плащаме все повече за частни уроци. Крайно време е да поискаме прозрачност, отговорност и конструктивен диалог. Искаме заедно - Министерството на образованието и науката (МОН), учители, родители и ученици да решаваме истинските проблеми, а не да ставаме жертви на разделение и конфликти", заявяват организаторите.

В София през май се състояха два протеста под мотото "Училището не е църква". Първият от тях беше организиран на 8 май, на площад "Атанас Буров", срещу който се намира сградата на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Най-много ни притеснява, че този предмет "Добродетели и религии" ще създаде по-голямо разделение, отколкото да обедини учениците, като ще ги раздели на религиозно виждане и на атеистично виждане. Това не е нужно в 21-ви век в училищната среда", каза тогава пред журналисти Христо Георгиев, който обясни, че е организатор на протеста и е на 19 години. 

Вторият протест "Училището не е църква" се състоя на 15 май. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

религия училище
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem