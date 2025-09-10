Протест срещу предмета "Добродетели и религии" в София днес

Протестът "Училището не е църква, нито джамия" започва утре от 19:00 ч. пред сградата на Българската народна банка в София. Той е срещу задължителното въвеждане на предмета "Добродетели и религии" в българското училище, съобщават организаторите.

"На 10 септември излизаме, за да защитим светския характер на българското училище и да се противопоставим на опитите за прокарване на религиозна пропаганда под претекст за "образователна реформа". Искаме истинско и качествено образование, а не разхищение на човешки и финансов ресурс. Докато върху родители и ученици се стоварва цялата вина за провалите в системата, ние плащаме все повече за частни уроци. Крайно време е да поискаме прозрачност, отговорност и конструктивен диалог. Искаме заедно - Министерството на образованието и науката (МОН), учители, родители и ученици да решаваме истинските проблеми, а не да ставаме жертви на разделение и конфликти", заявяват организаторите.

В София през май се състояха два протеста под мотото "Училището не е църква". Първият от тях беше организиран на 8 май, на площад "Атанас Буров", срещу който се намира сградата на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Най-много ни притеснява, че този предмет "Добродетели и религии" ще създаде по-голямо разделение, отколкото да обедини учениците, като ще ги раздели на религиозно виждане и на атеистично виждане. Това не е нужно в 21-ви век в училищната среда", каза тогава пред журналисти Христо Георгиев, който обясни, че е организатор на протеста и е на 19 години.

Вторият протест "Училището не е църква" се състоя на 15 май.