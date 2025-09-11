"Величие": Конституционният съд да обяви за нищожни избора на премиер и МС

От "Величие" ще внесат искане в Конституционния съд решенията за избор на премиер и на Министерски съвет да се обявят за нищожни. Това се посочва в декларация на партията, която Красимира Катинчарова прочете в пленарната зала.

Решенията от 16 януари 2025 г. за избор на премиер, структура и състав на Министерски съвет са взети с решаващото участие на народни представители, чийто избор вече е обявен за незаконен, каза още тя и добави, че тези решения са противоконституционни и нищожни, както и пряк удар върху върховенството на Конституцията. Катинчарова се обърна към представители на опозицията с призив да подпишат искането на „Величие“, което ще внесат в Конституционния съд.

Тази декларация е зов за общ фронт срещу едно правителство, което няма легитимност, добави тя. Можем да докажем, че опозицията е съвестта на държавата. Днес е моментът всеки от нас да избере дали ще защитава Конституцията или ще мълчи пред беззаконието, каза още Катинчарова, цитирана от БТА.

На 4 септември Ивелин Михайлов, председател на ПГ на "Величие", каза в кулоарите на парламента, че ще започнат консултации с други партии, за да сезират Конституционния съд и да се отменят решения на Министерския съвет. По думите му, от "Величие" са проверили колко от депутатите, които бяха обявени от Конституционния съд за незаконно избрани, са участвали в избора за министър-председател и на Министерския съвет и се оказало, че осем депутати са участвали в този избор - Александър Ненков, Александър Марков, Андрей Вълчев, Емил Трифонов, Ешереф Ешереф, Иван Кючуков, Павлин Йотов и Теменужка Петкова.