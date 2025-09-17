Близки на загинали в катастрофи на протест пред Съдебната палата

Близки на загинали при катастрофи се събраха на протест пред Съдебната палата в столицата. Мероприятието е организирано от сдружение "Ангели на пътя".

Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото за катастрофата на ул. "Гурко", при която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.

Експертизата трябва да от е най-ранния момент, в който шофьорът е можел да види пешеходец пред него.

След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.