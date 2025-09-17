IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Близки на загинали в катастрофи на протест пред Съдебната палата

Днес ще бъде представена нова експертиза по делото за смъртта на 14-годишния Филип

17.09.2025 | 11:53 ч. Обновена: 17.09.2025 | 12:12 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Близки на загинали при катастрофи се събраха на протест пред Съдебната палата в столицата. Мероприятието е организирано от сдружение "Ангели на пътя". 

Днес се очаква Софийският градски съд да приеме една видеоекспертиза по делото за катастрофата на ул. "Гурко", при която загина 14-годишният Филип Арсов. Обвиняем по делото е Петър Тодоров.

Експертизата трябва да от е най-ранния момент, в който шофьорът е можел да види пешеходец пред него. 

След последното заседание по делото вещи лица направиха нов оглед на мястото на катастрофата и ново изследване на маркировката.  

протест Съдебна палата близки на загинали на пътя
