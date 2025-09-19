Кворум има за началото на пленарното заседание, но последва нова почивка

След трудното начало на пленарния ден, кворум в залата има. Малко след като депутатите започнаха работа, те излязоха в нова почивка, която ще продължи 15 минути.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че преди две седмици по време на блицконтрола премиера го нямаше, а съгласно правилника на Народното събрание той трябва да отговори на въпроса следващата седмица, т.е. днес.

Василев уточни и че е изпратил въпроса си писмено до председателя на НС Наталия Киселова, но Росен Желязков днес не е в пленарната зала, затова поиска половин час почивка, за да има време министър-председателят да се появи.

Киселова даде 15 минути прекъсване и обясни, че премиерът днес не е в София.

Преди това по искане на парламентарни групи имаше две проверки на кворума, свързани с гласуване на две предложения - за включване камерите на БНТ , а след това за включване на микрофоните на БНР. И двете предложения бяха отхвърлени.