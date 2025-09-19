IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кворум има за началото на пленарното заседание, но последва нова почивка

Работата в петъчния ден за депутатите тръгва трудно

19.09.2025 | 10:05 ч. Обновена: 19.09.2025 | 10:31 ч. 3
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

След трудното начало на пленарния ден, кворум в залата има. Малко след като депутатите започнаха работа, те излязоха в нова почивка, която ще продължи 15 минути.

Председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев посочи, че преди две седмици по време на блицконтрола премиера го нямаше, а съгласно правилника на Народното събрание той трябва да отговори на въпроса следващата седмица, т.е. днес. 

Василев уточни и че е изпратил въпроса си писмено до председателя на НС Наталия Киселова, но Росен Желязков днес не е в пленарната зала, затова поиска половин час почивка, за да има време министър-председателят да се появи.

Киселова даде 15 минути прекъсване и обясни, че премиерът днес не е в София.

Преди това по искане на парламентарни групи имаше две проверки на кворума, свързани с гласуване на две предложения - за включване камерите на БНТ , а след това за включване на микрофоните на БНР. И двете предложения бяха отхвърлени.

 

НС кворум депутати пленарна зала парламент премиер Наталия Киселова
