НС забрани дроновете в определени зони и охраняемите граници на летищата

Забранява се експлоатацията без разрешение на безпилотно въздухоплавателно средство в географските зони на безпилотни летателни системи, в които експлоатацията им е ограничена или забранена, както и в охраняемите граници на летищата за обществено ползване, реши Народното събрание с приетите на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване.

При нарушаване на забраната дронът се принуждава да кацне или се отстранява. Вредите, произлезли от принудителното приземяване на безпилотното въздухоплавателно средство или отстраняването му, се понасят от нарушителя, е записано в законопроекта. Условията и редът за принудително приземяване на дроновете и за прилагане на принудителни мерки за отстраняването им се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министрите на отбраната, на транспорта и съобщенията, на вътрешните работи, на външните работи и председателя на Държавна агенция “Национална сигурност“.“

Рестрикциите за дроновете не се прилагат за дейности, извършвани в обществен интерес от държавни органи за охрана, отбрана, национална сигурност, противодействие на престъпността и опазване на обществения ред, осигуряване на пожарна безопасност и защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации, както и за нуждите на спешната медицинска помощ.

Министерският съвет определя зоните във въздушното пространство, в които може да се забранява или ограничава въздухоплаването, с изключение на управляемите структури въздушно пространство относно временно отделени зони, резервирани зони, ограничени зони, опасни зони и ad-hoc опасни зони на тактическо ниво, гласува НС.

Председателят на транспортната комисия Кирил Добрев ( от БСП-ОЛ) коментира, че промените ще ни подготвят законодателно за изграждането на стена срещу дронове, поставят се ясни правила къде е забранено за безпилотни въздухоплавателни средства и какво се прави, ако има нарушение.

“Създава се и ред за координация между институциите, когато използват своите дронове в обществен интерес. Има разпоредби и срещу смущенията на сигналите”, отбеляза Добрев.

“С тези стъпки не купуваме техника, но създаваме необходимите инструменти и правила държавата да действа бързо и координирано. Без това не можем да се включим в европейските изисквания за защита на реда”, каза председателят на транспортната комисия.