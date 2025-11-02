IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
„Ангели на пътя“ с национален протест днес: Стига мълчание!

Акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата ни

02.11.2025 | 07:35 ч. 5
Снимка: БГНЕС, архив

Снимка: БГНЕС, архив

Днес сдружението „Ангели на пътя“ организира национален протест под надслов „Стига мълчание“. 

Протестът, който се организира в социалните мрежи, започва в 12:00 часа пред съдебните палати в София и в останалите градове на страната. Акцията е в името на Мартин и всички загинали по пътищата на България. 

23-годишният Мартин Димитров загина при верижна катастрофа между три автомобила в нощта на 17-и срещу 18-и октомври на пътя Златица-Челопеч.

От сдружението припомнят, че всеки ден на пътя в България загиват млади хора, деца, майки и бащи.

