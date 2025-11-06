След скъпия водопровод в Лом: Аварии, огромни загуби на вода, пропаднали къщи

Стотици аварии, огромни загуби на вода, разкопани улици и пропаднали къщи – това е равносметката след изграждането на скъп водопровод в Лом.

Собственици на подкопана от аварии къща бяха принудени да я укрепят със собствени средства.

Преди шест години по улицата пред дома на Юлияна и Христо започва реконструкция на водопровод. С това започват и чести аварии, заради които къщата се пропуква, пропада и става опасна за обитаване.

В резултат семейството се изнася при роднини, сигнализира редица институции за проблема и търси подкрепа и съдействие.

"Никакво съдействие. Община Лом само ми предложи общинско жилище", сподели Юлияна Илиева.

Семейството наема частна ВиК лаборатория, която категорично установява теч от водопроводното отклонение пред къщата им. Според институциите обаче причината е друга.

"Има отговор, в който пише, че дъждовната вода е допринесла за състоянието на къщата", добави жената.

Вместо съдействие, местната власт изпраща до семейството заповед с нареждане и срок за укрепване на сградата. Хората теглят заем от 30 000 лева, като им помагат и роднини и приятели.

"В момента тя е укрепена откъм основите и колоните, които са видими нагоре. Предстои на по-късен етап, когато можем да съберем някакви пари, да продължим укрепването на цялата страна с още една колона и още един трегер, за да е сигурно укрепването и да нямаме проблеми оттук нататък", коментира Илиева.

Над 100 аварии само на една улица

От извършения през 2019 година ремонт на тази улица – в участък от едва около 800 метра – авариите вече са над 100, а заедно с още няколко улици в тази част на града – над 600. Аварии възникват и по новоремонтирания напорен водопровод.

"За напорния водопровод, особено за въздушното преминаване над река Скомля, който е около 60–70 метра, само за тази година имаме отстранени над шест или седем аварии. Представете си – 60 метра, шест–седем аварии, които са доста сериозни и отнемат много време за работа", посочи Валери Димитров от ВиК Монтана.

Общината няма обяснение

Възложител на ремонтите по водопроводната инфраструктура е Община Лом.

"Нямам коментар по това защо авариите нарастват. Ние поискахме информация от ВиК за изнесените от тях данни за честите аварии по ремонтирания през 2018 и 2019 водопровод", обясни зам.-кметът на Лом Теодора Каменова.

Регионалното министерство с позиция

От отговор на регионалното министерство до народния представител Петър Петров става ясно, че авариите по водопроводната мрежа в града за последните шест години са общо 4500, а загубите на вода за същия период са нараснали от 72 на 84 процента.

След подаден сигнал прокуратурата е започнала проверка.