Задържаха мъж, нападнал с нож служител на заложна къща в Тетевен

Полицията в Тетевен е задържала 45-годишен мъж, който е нападнал с нож служител на заложна къща в града при опит да открадне пари.

Инцидентът е станал в понеделник около 16.00 ч.

Криминално проявен от тетевенското село Глогово е направил опит да отнеме оборота, последвало е сбиване между него и служителя на обекта. Нападателят е нанесъл с нож няколко порезни рани на служителя, който е напуснал магазина.

Пристигналият на място полицейски екип е задържал нападателя.

Пострадалият е прегледан във филиала на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение, съобщи БНР.