НАГ издаде виза за ремонт на Народното събрание, чака се МК

Това съобщи кметът на "Средец" Трайчо Трайков

12.11.2025 | 10:23 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Направление "Архитектура и Градоустройство" (НАГ) издаде виза за проектиране на основен ремонт на представителната сграда Народното събрание. Новината съобщи тази сутрин кметът на район "Средец" Трайчо Трайков, който преди дни информира и за лошото състояние на сградата, като показа снимки на подкожушена и обрушена мазилка, напукани стени, дефектирали фуги и т.н.

"От НАГ ни изпратиха издадената от тях виза за проектиране на основен ремонт, възстановяване, реставрация и подобряване на функционалността на сградата. При извършване на гореописаните дейности не се допуска промяна на кота корниз, кота било, наклона на покрива и други намеси с цел промяна на външния обем на сградата", информира Трайков.

Преди одобряване на инвестиционния проект, визата трябва да се съгласува от Министерство на културата.

В заключение кметът на район "Средец" шеговито съветва столичани да избягват да минават под стрехите на парламента, докато се чака да започне ремонт. 

НАГ виза ремонт Народно събрание
