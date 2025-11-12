IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Времето е слънчево, а температурите са положителни

12.11.2025 | 10:35 ч. 1
Добри са условията за туризъм в планините, посочиха от Планинската спасителна служба към (ПСС) към БЧК. 

Те уточниха, че времето е слънчево, а температурите са положителни. От ПСС допълниха, че за последното денонощие не е имало инциденти в планините. 

Според прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°.

планини туризъм ПСС
