Ще има ли недостиг на гориво и опашки пред бензиностанциите?

Руският посланик у нас Елеонора Митрофанова заяви пред ТАСС, че страната ни е предприела прибързани опити да извади рафинерията в Бургас от обхвата на американските санкции, които влизат в сила от 21 ноември. Критики към властта за особения управител в "Лукойл" отправи и президентът Румен Радев тази сутрин.

"Ако не се направи нещо, на 22 ноември рафинерията ще бъде замразена. Ние сме поискали отсрочка, но такова нещо не се случи", коментира енергийният експерт Виктор Минчев в предаването "България сутрин".

Той припомни, че преди месец имаше официална среща на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президента на САЩ Доналд Тръмп, които казаха, че трябва тотално да бъде спряна всяка капка от Русия.

Особеният управител на рафинерията и има ли друг вариант?

"Механизмът на особен управител нарушава основни човешки права, но има ли друг вариант", отбеляза Минчев.

"Аз съм силен привърженик на свободния пазар. Нарушават се основни човешки права като правото на частна собственост. Има резон да бъде критикуван", подчерта експертът.

По думите му ще възникнат въпросите дали особеният управител няма да бъде човек на някого, и как ще бъде избран.

На въпрос трябва ли да има критерии и конкурс, Минчев подчерта пред Bulgaria ON AIR, че "има проблем за конкурсите за всякакви държавни органи". Според него тези конкурси са неслучайно винаги под въпрос и силно критикувани, никога недостатъчно прозрачни.

"Дали ще бъде един, двама, трима, петима - няма голямо значение. Всичките ни държавни дружества се ръководят от управителен съвет и надзорен съвет. Винаги има един човек, който има превес", смята експертът.

Ако не получим отсрочка, рискът е рафинерията да се замрази

Минчев е на мнение, че ако не получим отсрочка, рискът е рафинерията да се замрази, "защото няма да имат възможност да платят и 5 ст.".

"Малко вероятно е да замръзне целият процес, но и да се случи, има варианти. Алтернативният пазар на течни горива е Румъния. Масово оттам се внася. Румънците ще изпитат известен недостиг, защото и те имат рафинерия на "Лукойл", макар и по-малка", поясни той.

Експертът се съмнява, че бихме стигнали до ситуация с недостиг на гориво и опашки пред бензиностанциите.

"В момента политическият ни живот се случва на затворени врати", заяви Минчев.