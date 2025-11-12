Почти два милиона души са без достъп до аптеки в България

"1,9 милиона души в България са без достъп до аптеки”, отбеляза пред БНР Петя Георгиева от Института за пазарна икономика (ИПИ), експерт по социални политики и публични финанси и автор на анализи за ефективността на публичните разходи.

“Такива са данните и фактите. Нас също много ни изуми това число. Трябва да имате предвид, че в България има около 3600 аптеки, но голяма част от тях са концентрирани в по-големи населени места, в градове, където живеят повече хора. От останалите около 5000 населени места в България всъщност голяма част от тях постепенно започват да страдат от ограничен достъп до най-различни публични услуги, като достъпът до лекарства е един от тях”, обясни Георгиева.

Владимир Тодоров е кметски наместник на село Млечево и потвърди казаното от Георгиева: “Нещата изглеждат доста зле и те всъщност са доста зле конкретно за нашето”.

"Селото е разположено на няколко махали, които образно казано са средно на около 2 километра от центъра. Не е само това проблемът. От автогарата, за да се придвижи до някой здравен център или до болницата, която е държавна все още, трябва да вземе друг автобус. 90 души са постоянно живеещите в село Млечево. Лятото остават около 200 човека”, добави Тодоров.