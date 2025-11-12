IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Полицията в Добрич издирва 25-годишния Веселин

Младият мъж е в неизвестност от 10 ноември

12.11.2025 | 19:08 ч. 0

Добрич

Полицията в Добрич издирва 25-годишния Веселин Василев. По данни на родител на мъжа той е в неизвестност от 10 ноември, около 7:30 ч. сутринта, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Добрич.

В деня на изчезването си мъжът е бил облечен с черен спортен екип, черни маратонки и черна жилетка, уточняват от полицията.

Областната дирекция на МВР призовава гражданите, които имат информация за издирвания Веселин Василев, да сигнализират в най-близкото Районно управление или на телефон 112.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Веселин Василев ОДМВР-Добрич издирван мъж
