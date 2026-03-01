В кадър: Част от демонстрантите в САЩ ликуват, други - негодуват

Снимки: БГНЕС 1 / 15 / 15

След координираните удари на САЩ и Израел срещу Иран в редица американски градове се проведоха демонстрации – както в подкрепа на операцията, така и срещу нея, предадоха АПА и ДПА.

По-мащабни прояви имаше във Вашингтон, Ню Йорк и Лос Анджелис. Част от участниците разкритикуваха действията на американската администрация и призоваха за деескалация и мир в региона. Други, напротив, изразиха подкрепа за ударите срещу иранското ръководство.

В столицата Вашингтон по време на протестите бе изнесена фигура, по-голяма от естествения размер, изобразяваща президента Доналд Тръмп в затворническо облекло. Над нея бе поставен надпис с призив за импийчмънт.

В Лос Анджелис част от демонстрантите отбелязаха смъртта на иранския религиозен лидер аятолах Али Хаменей. "Искам да плача. Искам да крещя. Искам да танцувам. Искам да се смея – но преди всичко просто искам да празнувам", цитира "Ню Йорк Поуст" участник в проявата.

Според изданието стотици хора са излезли по улиците на града, за да отбележат атаките срещу Иран. Лос Анджелис е сред основните центрове на иранската диаспора в САЩ.

В събота сутринта Израел и САЩ започнаха координирани въздушни и ракетни удари срещу цели в Иран. В отговор Техеран съобщи за атаки срещу цели в Израел и срещу няколко американски военни бази в региона на Персийския залив.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че при ударите е загинал аятолах Хаменей. По-късно смъртта му беше потвърдена от иранските държавни медии, пише БТА.