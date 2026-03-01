Израел осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на Техеран

Израелската армия съобщи, че осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на иранската столица Техеран, предаде Ройтерс.

Припомнме, че в изявление на Израелските сили за отбрана се посочва, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит при широкомащабна операция на израелските военновъздушни сили.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че "справедливостта възтържествува" по повод смъртта на Хаменей. Според армията през последното денонощие военновъздушните сили са нанесли удари в широк периметър с цел да "разчистят пътя към Техеран".

Операцията е част от координираните действия на Израел и САЩ срещу Иран, които доведоха до рязка ескалация в региона и серия от ответни удари от страна на Техеран.

На фона на иранските ответни атаки израелските въоръжени сили обявиха, че са призовали близо 20 000 резервисти за защита на цивилното население. Решението е взето от Командването на вътрешния фронт - структура в състава на армията, отговаряща за сигурността на мирните жители по време на война.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", се казва в официалното съобщение.

Мярката идва в отговор на иранските удари, предприети след израелско-американската операция срещу Иран, и цели засилване на защитата на населението при евентуални нови атаки, пише БТА.