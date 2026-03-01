IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Израел осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на Техеран

Израелските въоръжени сили са призовали близо 20 000 резервисти за защита на цивилното населени

01.03.2026 | 11:36 ч. 17
Снимка: БГНЕС

Израелската армия съобщи, че осъществява масирано въздушно нападение "в сърцето" на иранската столица Техеран, предаде Ройтерс.

Припомнме, че в изявление на Израелските сили за отбрана се посочва, че върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей е бил убит при широкомащабна операция на израелските военновъздушни сили.

По-рано израелският министър на отбраната Израел Кац заяви, че "справедливостта възтържествува" по повод смъртта на Хаменей. Според армията през последното денонощие военновъздушните сили са нанесли удари в широк периметър с цел да "разчистят пътя към Техеран".

Операцията е част от координираните действия на Израел и САЩ срещу Иран, които доведоха до рязка ескалация в региона и серия от ответни удари от страна на Техеран.

На фона на иранските ответни атаки израелските въоръжени сили обявиха, че са призовали близо 20 000 резервисти за защита на цивилното население. Решението е взето от Командването на вътрешния фронт - структура в състава на армията, отговаряща за сигурността на мирните жители по време на война.

"Командването на вътрешния фронт призова близо 20 000 резервисти, които през последните 24 часа са се присъединили към неговите сили, разположени и приведени в готовност на цялата територия на Израел", се казва в официалното съобщение.

Мярката идва в отговор на иранските удари, предприети след израелско-американската операция срещу Иран, и цели засилване на защитата на населението при евентуални нови атаки, пише БТА.

Тагове:

иран сащ израел техеран
Свят
