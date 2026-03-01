Иран изстреля две ракети към Кипър

Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че британските сили и активи в Близкия изток са изложени на риск от ирански ответни действия. По думите му към Кипър са били изстреляни две ракети в посока района на британските военни бази на острова, цитиран от The Independent.

Хийли разкри още, че около 300 британски военнослужещи в Бахрейн са се намирали в близост до други ирански ракетни удари, като подчерта, че това показва "безразборния" характер на действията на Иран. Това е първият случай, в който Техеран насочва ударите си към цел на европейска територия, според световни медии.

Министърът призова Техеран да прекрати ракетните атаки и да се откаже от програмите си за въоръжение. Изявлението му идва след изпреварващите удари на САЩ и Израел по иранската военна инфраструктура и по лидерството на страната.

Хийли осъди иранския режим, като посочи историята му на терористични заговори срещу Великобритания, вътрешни репресии и доставките на дронове за Русия, и изрази тревога за възможните последици за целия регион.

Той отказа да коментира законността на американско-израелските удари, като заяви, че това е въпрос, по който САЩ трябва да дадат обяснение. Хийли обаче потвърди, че всички британски отбранителни операции в региона се провеждат в съответствие с международното право.