Петролът може да поскъпне до 100 долара за барел

Британската банка "Барклис" (Barclays) предупреждава за възможно рязко поскъпване на петрола на фона на ескалацията на напрежението в Близкия изток, предаде Ройтерс.

"В понеделник петролните пазари може да се изправят пред най-лошите си опасения", се казва в доклад на банката. Според оценката ѝ цената на сорта "Брент" може да достигне 100 долара (84,71 евро) за барел, тъй като пазарът отчита риска от евентуално прекъсване на доставките при влошаващата се ситуация със сигурността в региона.

Само ден по-рано, преди военната ескалация, "Барклис" прогнозираше възможно поскъпване до 80 долара за барел на фона на напрежението около Иран. В петък цената на "Брент" се повиши с около 2 на сто до 72,48 долара за барел, а в събота търговските платформи оцениха цената на около 80 долара.

Около една пета от световното потребление на петрол преминава през Ормузкия проток между Оман и Иран. Иран и други членове на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) изнасят по-голямата част от суровия си петрол именно през този маршрут, основно към Азия. Всяко прекъсване на трафика би създало сериозен риск за глобалните доставки и би могло да доведе до допълнителен ценови натиск.

Анализът бе публикуван преди появата на информацията на иранската новинарска агенция Тасним, че Корпусът на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) е спрял корабоплаването в Ормузкия проток след въздушните удари на САЩ и Израел по Иран. Корабите в района са получили множество съобщения от КГИР, в които се посочва, че на нито един кораб не е позволено да преминава през стратегически важния проток, предаде агенцията.

По информация на Ройтерс, позоваваща се на търговски източници, някои големи петролни компании и търговци временно са спрели транспортирането на суров петрол през пролива.

През последните дни пазарите включиха известна рискова премия в цената на петрола, отбеляза стратегът на банка Ю Би Ес (UBS) Джовани Стауново. "Сега участниците на пазара ще следят преди отварянето на търговията, дали петролните потоци ще бъдат нарушени, или не."

Иран е източник на около четири процента от световните доставки на суров петрол, по-голямата част от които са предназначени за азиатските пазари, като Китай е най-големият му клиент. Въпреки че санкциите значително отслабиха производството в страната, ОПЕК го оцени на около 3,5 милиона барела на ден през 2025 г., пише БТА.