200 деца бяха евакуирани от хотел в Сандански

Вероятната причина за пожара е късо съединение

01.03.2026 | 11:12 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Пожар в хотел в Сандански наложи евакуация на около 200 деца. Сигналът е подаден на телефон 112 около 02.00 часа през нощта.

Заради гъстия дим пожарните екипи са направили организация по спешна евакуация на гостите на хотела, сред които са били и децата, които са от цялата страна и са били на футболен турнир в курортния град.

Огънят, който е локализиран в ресторанта на хотела, е бил овладян бързо. Няма сериозни материални щети. Няколко часа по-късно децата и другите гости поетапно са били върнати в хотела. Вероятната причина за пожара е късо съединение, пише БНР.

