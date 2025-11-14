IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Проверки на рибните борси и магазини за риба преди Никулден

В седмицата преди празника проверки ще има и в търговската мрежа

14.11.2025 | 14:20 ч.
С наближаването на Никулден Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури ще проведе засилени проверки в търговската мрежа. Инспекциите ще обхванат рибни борси, магазини за риба и рибни продукти, както и други търговски обекти в страната, съобщават от Агенцията.

За подготовката на ежегодните проверки около никулденските празници ИАРА проведе работна среща с представители на териториалните структури на агенцията от Варна, Добрич и Бургас, в сътрудничество с Областните дирекции по безопасност на храните в трите области. В срещата участваха изпълнителният директор на Агенцията д-р Николай Георгиев, и директорът на ОДБХ - Бургас д-р Димитър Германов, съобщава БНТ.

Срещата е организирана като част от координираните действия между институциите за повишаване на контрола върху рибните ресурси и продуктите от риболов в навечерието на празниците. Тя е и продължение на дискусиите от последното заседание на Консултативния съвет по рибарство, проведено в Министерството на земеделието и храните с участието на представители на браншовия сектор.

До края на месеца ще започнат инспекции в аквакултурните стопанства, а в седмицата преди Никулден ще бъдат засилени проверките в търговската мрежа.

