Плугчиева: България трябва да има мъдра външна политика с тежест

Секретарят на президента по външната политика Меглена Плугчиева е на мнение, че Европа трябва да говори в един глас, а също така и че има нужда от икономическа стабилизация. Експертът подчерта, че при изготвянето на многогодишната финансова рамка на ЕС трябва много силно да се отстоява българския национален интерес.

"Това е основният финансов документ на Европейския съюз, който в момента се дискутира за период 2028–2034 година. Първо трябва да е ясно, че финансовата рамка е един инструмент за развитието на Европейския съюз и трябва да знаем какви цели си поставя Европейският съюз, които иска да постигне след 7 години с този финансов инструмент и начина, по който ще ги постигне”, обясни пред БНТ секретарят на държавния глава.

Къде стои България?

“В момента проектът, който се предлага от Брюксел, на многогодишната финансова рамка, за съжаление променя тотално методологията, по която ще се формира бюджетът, и има много неизгодни страни за България. Сложени са тавани, ограничения, които ограничават максимума на средства, които можем да получим. Освен това – периодът, в който могат да се ползват средствата. Трето – реформи срещу осигуряване на финансирането. Най-важното за нас е, че се засяга кохезионната политика – това е политиката на приближаване, на уеднаквяване на стандарта в регионите на Европейския съюз”, каза Плугчиева и добави, че има критика към Брюксел за това, че се проявява много по-голям централизъм и по-голям субективизъм."

По думите ѝ България трябва да има мъдра външна политика с тежест.

"Разбира се, не само че е възможно, а е задължително за България да има външна политика с тежест. Да има мъдра външна политика. Мъдрата външна политика е базирана на прагматичност и на интереси. Особено в днешно време. Интересът на България и интересът на Европа, на Европейския съюз, е да има мир. Съответно това са базисните положения, от които трябва да изхождаме. Разбира се, това означава от българска страна политици, държавници да проявяват не само компетентност, но и да отстояват националния интерес, който много добре се вписва и може да се впише в съюзите, в които участваме – Европейския съюз и НАТО. Така че не само да казваме “да“ и да бъдем на масата като присъствие, а съответно със силен глас и с отстояване на това, което за България е важно за нашето развитие. Това е и по отношение на икономика, това е и по отношение на отбрана, това е и по отношение на нашия принос в тези съюзи”, на мнение е Плугчиева.