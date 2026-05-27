Новини Днес

Известен криминалист е сред жетвите при челната катастрофа край Симитли

Той е оглавявал криминалния сектор в СДВР

27.05.2026 | 09:28 ч. 13
Снимка: Пиксабей

Известният столичен криминалист Илко Илиев е сред жетвите при тежката катастрофа, станала край Симитли. Илиев е бил ранен, но е издъхнал часове след удара. Жената, с която живее, е загинала на място. 

Илиев е оглавявал криминалния сектор в СДВР, като най-сериозен е приносът му в разкриване на грабежи. Занимавал се е и с разплитане на убийства.

Тежка катастрофа край Симитли отне живота на двама души. 53-годишният мъж, който беше ранен при инцидента, е починал в болница, съобщиха от МВР в Благоевград.

Катастрофата е стана около 15:00 часа в понеделник на разклона за село Черниче. 60-годишната жена е управлявала един от автомобилите.

По първоначална информация автомобилът ѝ е предприел изпреварване и се е ударил в друга лека кола. След удара превозното средство е навлязло в насрещното движение и се е блъснало в товарен камион, спрян в крайпътна отбивка.

