Кои ще са новите "спасители на плажа"? СНИМКИ

Червените бански вече са факт - и това може да означава само едно: "Спасители на плажа" ("Baywatch") официално се завръща.

Новият сериал вече се снима, а първите снимки от снимачната площадка показват актьорите в емблематичните спасителски униформи, които превърнаха оригиналната поредица в световен феномен.

В новата версия участват Джесика Белкин, Тадеус Лагроун, Шей Мичъл, Стивън Амел, Хаси Харисън, Ноа Бек, Брукс Нейдър и Ливи Дън, които позираха за обща снимка по време на пауза от снимките на плажа в Лос Анджелис. Кадрите показват класическите червени бански, спасителските дъски и типичната атмосфера на сериала, която продуцентите очевидно искат да запазят, но с по-модерен тон.

Сюжетът ще проследи нов екип спасители, воден от порасналия Хоби Бюканън - синът на героя на Дейвид Хаселхоф от оригиналния сериал. В новата версия той е капитан на екипа, а историята започва, когато в живота му се появява негова дъщеря, която също иска да стане спасител.

Сред новите лица е и инфлуенсърът Ноа Бек, който влиза в ролята на млад спасител, както и моделът Брукс Нейдър, която играе капитан на друг плажен екип и ще бъде един от основните съперници в историята. Гимнастичката и интернет звезда Ливи Дън прави актьорски дебют като ентусиазиран млад спасител, а Шей Мичъл се присъединява към сериала като редовен персонаж с по-сложно минало.

Снимките вече са започнали, а сериалът се подготвя за премиера в телевизионния сезон 2026 - 2027 по Fox. Продуцентите обещават комбинация от зрелищни спасителни акции, драматични лични истории и много носталгия към оригиналния хит от 90-те, който превърна червения бански в попкултурна икона.

На снимките, публикувани от Entertainment Tonight, показват и как актьорите заснемат екшън сцени на плажа, като виждаме кадри с Шей Мичъл в действие.

Брукс Нейдър намекна в интервю за медията, че че новият сериал ще запази духа на оригинала, но ще бъде "по-динамичен, по-драматичен и много по-съвременен".

"Моят персонаж се казва Селийн и тя е много близка до това, което съм аз самата - доста дръзка, със самочувствие и пълен шеф. Тя е човек, който винаги иска да контролира ситуацията и не се страхува да влиза в конфликт, особено когато става дума за спасяване на хора. Наистина се забавлявам с тази роля и се чувствам сякаш съм родена да нося този бански", казва тя.

В същото интервю тя допълва, че за ролята е трябвало да мине през сериозна подготовка, включително тренировки по плуване и спасителни техники, за да изглежда убедително като капитан на екип спасители в новата версия на сериала.