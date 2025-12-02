Черна статистика: Шестима са загинали в катастрофи за денонощието

Шестима са загинали при катастрофи през изминалото денонощие в страната, съобщи МВР. За изминалите 24 часа тежките катастрофи с пострадали са 29. В тях са ранени 35 души.

В София са регистрирани 47 леки катастрофи и седем тежки - загинали са трима души, а ранените са 12.

От началото на месеца са станали 29 катастрофи с шест загинали и 35 ранени.

От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 6174, загиналите са 420, а ранените са 7687.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат с 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от МВР.

Припомняме, че вчера рано сутринта при двоен пътен инцидент загинаха 61-годишен мъж и полицай на 42 години.

Трагедията се разигра на Северната тангента в две последователни катастрофи.

Първият пътен инцидент се е случил около 1:40 ч. в близост до Требич, когато ТИР със сръбска регистрация удря пешеходец.

Около 4:20 ч. се случва вторият инцидент - лек автомобил, движещ се с висока скорост, удря патрулния автомобил, в който е бил 42-годишен полицейски служител. Той също загива на място.