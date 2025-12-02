Протестът през камерата на Bulgaria ON AIR: Защо пострадаха мирни граждани?

Снощи се проведе безпрецедентен протест в София за последните 30 години. Хиляди недоволни хора изпълниха центъра на столицата и се обявиха срещу бюджета и властта.

"Младото поколение се събуди с ясни искания какво трябва да се случи и да се промени", заяви репортерът на Bulgaria ON AIR Благовест Илиев в предаването "България сутрин".

Той съобщи, че младите лекари са помогнали на хората, които са пострадали от лютивия спрей по време на ексцесиите по време на протеста.

"Хората не искаха да застанат зад нито една партия и искаха да остане изцяло граждански протестът", подчерта Илиев пред Bulgaria ON AIR.

Той сподели, че е видял групи от млади хора с шапки и качулки още по време на протеста в Триъгълника на властта.

"Имаше моменти, в които те вървяха редом до партийни лидери. Тези момчета стигнаха до централата на "ДПС-Ново начало". Централата беше окупирана от изключително много полиция", разказа Илиев.

Репортерът поясни, че момчетата са започнали да хвърлят бутилки и кофи за боклук към сградата на "ДПС-Ново начало" и към полицаите.

"Голяма част от полицаите изкараха лютив спрей. Ние също пострадахме", каза Илиев.

По думите му лютивият спрей е бил насочен към мирните граждани и медиите, а не към провокаторите.

"Засиленият контрол беше около сградите, а не около хората. Напръсканите със спрей хора падаха на земята и минаваха през тях", илюстрира още журналистът.

"Видях толкова граждани, които няма да се откажат. Взимат модела и на западните ни съседки. Толкова обединени хората не са били", заяви той.

Запитан за какво хората се чувстват най-много излъгани, Благовест Илиев открои скритите вратички при формирането на законите и изчисляването на бюджета.