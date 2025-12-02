Доц. Цеков: Това вече не е граждански протест, а открит хулигански метеж

Този тероризъм лиши първоначално справедивата кауза на протеста срещу бюджета от неговата морална легитимност. Това заяви конституционалистът доц. Борислав Цеков, съсобственик на "Галъп", в своя позиция във Фейсбук.

Бруталното насилие, погромите и палежите, извършвани от протестиращите в София са тероризъм. Не гражданска позиция, не гражданско право - тероризъм! Този тероризъм лиши първоначално справедивата кауза на протеста срещу бюджета от неговата морална легитимност.

Това вече не е граждански протест, а открит хулигански метеж и тежко погазване на законността и обществения ред, които във всяка държава от ЕС са тежко наказуеми", коментира Цеков.

"Няма Gen Z, няма Gen Y и тем подобни глупотевини - случващото се е варварско безобразие, което не трябва да остава без ясен законов отговор от демократичните институции и истинското гражданско общество на България.

Отговорност за всичко това носят партийното нискочелие, неговата клиентела и престъпната олигархия, която ги подкрепя дни и които наред насъскват определени обществени среди в тази посока.

Срам!”, написа в заключение Цеков.