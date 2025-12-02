IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола "паркира" до подлеза на президенството, шофьорът е починал на път за болницата

СДВР добавя, че той е починал по пътя за болницата

02.12.2025 | 15:43 ч.
Лек автомобил “паркира” до подлеза на президенството откъм бившия “Шератон”, показват кадри в социалните мрежи. 

На мястото има екип на полицията и на Столична община.

В социалните мрежи се коментира, че на шофьора на лекия автомобил му е прилошало в движение. Той е отведен от екип на Спешна помощ. 

От СДВР са уточнили пред "Фокус", че водачът е починал в линейката по път към болницата, но все още не е ясно дали смъртта е пряко свързана с инцидента.

Движението в района не е затруднено.

