Кола "паркира" до подлеза на президенството, шофьорът е починал на път за болницата

Лек автомобил “паркира” до подлеза на президенството откъм бившия “Шератон”, показват кадри в социалните мрежи.

На мястото има екип на полицията и на Столична община.

В социалните мрежи се коментира, че на шофьора на лекия автомобил му е прилошало в движение. Той е отведен от екип на Спешна помощ.

От СДВР са уточнили пред "Фокус", че водачът е починал в линейката по път към болницата, но все още не е ясно дали смъртта е пряко свързана с инцидента.

Движението в района не е затруднено.