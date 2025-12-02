Бобчева: Район "Подуяне" е половината почистен, "Слатина" - 1/3

От понеделник е в сила въведената от Столична община временна организация на сметосъбирането в районите „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ (Зона 3). Мярката се налага поради изтичане на досегашния договори забавяне на новата обществена поръчка вследствие на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

За район "Подуяне" има 3 големи и 2 малки камиона, в "Слатина" - 2 големи и 3 малки, а в "Изгрев" - 3 големи камиона. Продължаваме да надграждаме капацитета, включително и с техника за зимно почистване, което също е много важно. Ситуацията в район "Подуяне" е по-добре - половината е почистен, в "Слатина" - 1/3 от района, съобщи зам.-кметът по екология на София Надежда Бобчева.

Подуяне: Екипът на СПТО работи с 3 големи, 2 малки камиона и един камион с щипка

Районната администрация, чрез новосъздаденото си БКС, се грижи за извозването на натрупаните чували и едрогабаритни отпадъци до обособени заградени точки.

Слатина: Екипът на СПТО работи с 2 големи и 3 малки камиона. Районната администрация използва собствено БКС, подсилено с 3 лекотоварни превозни средства, бус и 2 електрически камиончета, за почистване на зоните около контейнерите, детските площадки и спирките в района.

Изгрев - на терен работят 3 големи сметопочистващи машини

Кметът на "Подуяне" Кристиян Христов допълни: „През вчерашния ден кварталите "Левски" В и "Левски" Г бяха обслужени напълно, но в "Сухата река" и в "Хаджи Димитър" имаше сериозно забавяне. Днес започнахме обратно от тези места, които не бяха обслужени, и влизаме в ритъм.“ Той посочи още, че „първият ден беше преходен – имаше необходимост системата изобщо да тръгне по план“, но е уверен, че с напредъка на седмицата ситуацията ще се стабилизира. Христов отправи и апел: „Ако хората видят нерегламентирана дейност, да изпращат снимков материал с точна локация и час, за да предприемем мерки“.

В "Слатина"

Кметът на "Слатина" Георги Илиев обясни, че районът е по-голям по площ и има няколко обекта, които изискват специално внимание – такъв е например летището, което изисква специален камион и проверки, защото говорим за национална сигурност“. Той уточни, че „над половината район е обслужен поне веднъж“ и че има уверение, че „тази вечер ще бъде организирана и вечерна смяна“.

"Днес разписах платежно нареждане за покупка на още един камион, който също ще може от утре да се включи. Имаме нужда от разбиране, вярвам, че ще постигнем до една седмица задоволително ниво на почистването. Имаме нужда от доброволци и от хора, които изхвърлят разделно отпадъците си. Ще раздаваме жълти чували за разделното събиране. Чрез домоуправителите ще раздадем 5000 ролки жълти чували, добави Илиев.

Столичната община ще обжалва решението на КЗК относно предварителното изпълнение на дейностите по чистотата в “Илинден”, “Надежда” и “Сердика”.

„Изключително сме обезпокоени от решението на КЗК да спре предварителното изпълнение на договора за „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“, чийто договор изтича на 7 януари. КЗК изрично признава, че става въпрос за дейност с голяма обществена значимост, но въпреки това поставя своята репутация и „убеждението в безпристрастността“ над здравето и безопасността на над 150 000 столичани. Столична община ще обжалва това Определение пред Върховния административен съд в законоустановения срок. Когато обществената безопасност е в риск, институциите са длъжни да действат незабавно и отговорно.“, каза Бобчева.