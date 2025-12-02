IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов: Протести, докато коалиция "Наглите" не подаде оставка

02.12.2025 | 18:30 ч. Обновена: 02.12.2025 | 18:30 ч. 60
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Протестите трябва да продължат. Не трябва да има отстъпване, докато коалиция "Наглите" не бъде принудена да подаде оставка, заяви на брифинг лидерът на "Възраждане" Костадин  Костадинов, цитиран от БТА.

Снощи протестът изпълни площада пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. в София и в други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ). В късните часове в столицата имаше и безредици. 

"За нас този протест е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние. За мен това беше гласът на българския народ", каза Костадинов. Управляват ни корумпирани мафиоти, заяви още той, като сравни корупцията с диагнозата "рак".

Костадин Костадинов коментира и темата за вота на недоверие, поискан по-рано днес от ПП-ДБ. 

"Да не пускат вот на недоверие, който да е за цялостна политика. Нека преосмислят предложението си за това", каза още Костадинов. По думите му нищо от това нямаше да се случи, ако България насила не беше засилена към еврозоната.

