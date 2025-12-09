Радомир Чолаков, КЗК: Не е драматична ситуацията с пазара на храните

Проверката на КЗК е установила, че големите търговски вериги не са вдигнали сериозно цените на основните хранителни стоки, след като стана ясно, че страната ни се присъединява към еврозоната. Не се очакват сериозни проблеми и след първи януари. Това заяви пред БНТ заместник - председателят на КЗК Радомир Чолаков.

"Не очакваме да има проблеми при тях. Можем да си направим един експериментен, не само да си приказваме колко страшно ще стане. Дайте сега следващите дни някой да отиде в три вериги и да снима цените на олиото днес, напитките - горе пише в лева, долу в евро. На първи януари тези етикети ще се обърнат. Към 15 януари да снима пак и да ни ги изпрати. Ако видим, че и трите вериги са вдигнали с по едно евро, това ще е сигнал и ще направим проверка. Ако цените са се запазили, хайде да спрем да пищим", коментира заместник-председателят на КЗК Радомир Чолаков.

Той обясни, че в четвъртък в Париж комитетът по конкуренция на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е приел доклада за България в областта на конкуренцията.

„Това означава, че нашата КЗК беше призната на международно ниво, България вече се намира сред страните с най-развити икономики на масата на ОИСР редом с Белгия и Канада, а новите правомощия на комисията не са заплаха, а инструмент за насърчаване на по-справедливо поведение на пазара“, обясни Радомир Чолаков.

Той обясни, че не е „драматична“ ситуацията с пазара на храните.

„С яйцата нямаме проблем, с пилешкото месо нямаме проблем, зърно имаме колкото си искаме, дори повече от нуждите ни. Проблемът е при производството на определени продукти като олио, където количествата за производство са ограничени“, каза Чолаков.

От Комисията за защита на конкуренцията посочват, че проблем не са самите надценки на пазара, а търговските отстъпки, които производителите дават на търговците. В някои сектори тези отстъпки достигат до половината от цената на продукта, което не е нормално и поставя компаниите под сериозен финансов натиск.

"Има търговци, които слагат надценка, колкото си представят, че може пазарът да им даде. И ако гражданите купуват на тази цена, никой не е виновен. Проблемът, с който КЗК ще се занимае, е търговската отстъпка – отстъпката, която производителят дава на търговеца. В сферите, в които има проблеми, производителите са поставени под голям натиск и се изискват големи отстъпки. Установили сме, че отстъпките могат да достигат до 50% от цената, което не е нормално. Те са формално доброволни, но този, който има по-голяма сила на пазара, може да извива ръцете на производителя: "ако искаш да пусна твоята стока на моя щанд, ще ми дадеш определена отстъпка“, да не му ги извива до там, че да му ги счупва", обясни Радомир Чолаков.