Външно министерство с важна информация за пътуващите до Италия

Министерството на външните работи отправи официално предупреждение към българските граждани за възможни закъснения и отмяна на полети до и от Италия на 17 декември. Причината е обявена национална стачка във въздушния транспорт.

От Ситуационния център на МВнР съобщават, че протестните действия ще се проведат в интервала от 13:00 до 17:00 часа, като през този период се очакват сериозни смущения в авиотрафика. Ще бъдат изпълнявани само полети с хуманитарен и санитарен характер, както и ограничен брой авиовръзки с островните територии на Италия.

Външното министерство препоръчва на българските граждани, които пребивават временно или постоянно в страната, както и на планиращите пътуване на 17 декември, да проверят предварително статуса на своите полети на интернет страниците на съответните авиокомпании.

От МВнР съветват пътуващите да предвидят допълнително време за трансфер до летищата, както и да следят актуалната информация за осигурените полети, особено за връзките към островните зони.

При необходимост от съдействие българските граждани могат да се обръщат към посолството на България в Рим на телефонни номера: +39 06 322 4640, +39 06 322 4643, + 39 06 322 4648, както и на мобилния телефон за неотложни случаи в извънработно време: +39 349 492 7764. Сигнали може да се подават и на имейл адресите на Посолството: Consul@bulemb.it; Embassy.Rome@mfa.bg., както и към генералното консулство на България в Милано на телефонен номер:+39-02-35987381 и мобилен телефон за неотложни случаи в извънработно време:+39-3337826043. Сигнали може да се подават и на имейл адреса на Генералното консулство: Consulate.Milan@mfa.bg., допълват от ведомството.

При бедствени ситуации българските граждани могат да заявят искане за съдействие и чрез денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център": +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg .

От МВнр препоръчват на българските граждани, при пътувания, временно или постоянно пребиваване в чужбина, да се възползват от възможността да се регистрират в рубриката "Пътувам за…” на следния адрес: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo/italy и/или чрез мобилното приложение „Пътувай информирано“ (достъпно на: app.mfa.bg). Това ще спомогне изключително много за оказването на бързо и адекватно съдействие от страна на дипломатическите и консулските представителства, при възникнала спешна необходимост.