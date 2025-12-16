IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пристигнаха последните два F16 Block 70 по първия договор с "Локхийд Мартин"

Атанас Запрянов и Емил Ефтимов ги посрещнаха

16.12.2025 | 23:30 ч. 22
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70 в Република България Самолетите се приземиха на родна земя в Трета авиационна база в с. Граф Игнатиево, съобщиха от пресцентъра на МО. 

Двата бойни самолета - едноместен и двуместен, прелетяха до България с отличителните знаци на ВВС на САЩ. След кацането в Трета авиобаза те ще бъдат заменени с отличителните знаци на българските ВВС. 

Самолетите бяха посрещнати и от заместник-командира на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев,  изпълняващия длъжността командир на 3-та авиационна база полковник Методи Орлов, представители от американските Военновъздушни сили в Европа и Африка, и посолството на САЩ в България

Българските Военновъздушни сили ще разполагат с една ескадрила F-16 Block 70, след като бъдат доставени още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“, пише БГНЕС.

