Боливийският президент и министрите си намаляват заплатите с 50%

В страната има недостиг на храна, гориво и лекарства

27.05.2026 | 00:45 ч. 3
Снимка БГНЕС

Боливийският президент Родриго Пас обяви днес, че ще намали заплатата си с 50 процента, предаде Ройтерс.

По време на официална церемония държавният глава съобщи и, че неговите министри също ще намалят заплатите си наполовина, за да покажат своята „ангажираност към страната“, пише БТА.

Съкращенията на възнагражденията идват в момент, в който Боливия навлиза в четвъртата седмица на политически и социални безредици. Протестите доведоха до нарастващи проблеми във веригите за доставки в градовете Ла Пас и Ел Алто, където има недостиг на храна, гориво и лекарства засяга пазари, болници и бензиностанции.

