Елен на пътя, мъж се заби в дърво и пострада

Мъж се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен на пътя, съобщиха от ОД на МВР - Хасково.
Водачът е пострадал при катастрофа на пътя между тополовградските села Княжево и Срем, съобщиха от полицията.
Вчера в 17:40 часа по третокласния път се е движил лек автомобил "Фиат", управляван от 59-годишен жител на село Устрем. При опит да избегне сблъсък с пресичащо пътя диво животно – елен, водачът е загубил управлението, преминал е в насрещната лента за движение и се е ударил в дърво.
Шофьорът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.
Преди малко повече от месец, при друг идентичен случай в региона на Хасково, пострадаха двама пътници от автомобил, при сблъсък на колата край Симеоновград с внезапно излязло на пътя диво прасе.
Двама души са загинали, а 22 -ма са ранени при 21 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.
В София са станали 10 тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 11 души.
От началото на месеца МВР регистрира 260 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 311 са пострадали.
От началото на годината са станали 6403 катастрофи с 441 загинали и 7958 ранени.