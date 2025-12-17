IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Елен на пътя, мъж се заби в дърво и пострада

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни

17.12.2025 | 13:03 ч. 3
Снимка: Пиксабей

Мъж се вряза в дърво при опит да избегне изскочил елен на пътя, съобщиха от ОД на МВР - Хасково.  

Водачът е пострадал при катастрофа на пътя между тополовградските села Княжево и Срем, съобщиха от полицията.

Вчера в 17:40 часа по третокласния път се е движил лек автомобил "Фиат", управляван от 59-годишен жител на село Устрем. При опит да избегне сблъсък с пресичащо пътя диво животно – елен, водачът е загубил управлението, преминал е в насрещната лента за движение и се е ударил в дърво.

Шофьорът е прегледан и освободен за домашно лечение. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Преди малко повече от месец, при друг идентичен случай в региона на Хасково, пострадаха двама пътници от автомобил, при сблъсък на колата край Симеоновград с внезапно излязло на пътя диво прасе.  

Двама души са загинали, а 22 -ма са ранени при 21 катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР.

В София са станали 10 тежки и 29 леки пътнотранспортни произшествия. Ранени са 11 души. 

От началото на месеца МВР регистрира 260 катастрофи, при които са загинали 26 души, а 311 са пострадали.

От началото на годината са станали 6403 катастрофи с 441 загинали и 7958 ранени.

