Хляб, ориз, яйца, кафе… цените на всички стоки вървят нагоре

Кафето и краставиците поскъпват най-много, но и при останалите стоки се забелязва същата тенденция. Малката потребителска кошница полека и умерено продължава да поскъпва.

"През последния месец, след задържане около летните месеци, има стъпка на повишаване. Около 1,5% ръст на малката потребителска кошница. На фона на инфлацията отговаря на очакванията, които имахме", коментира в "България сутрин" Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ.

Той добави, че при краставиците се наблюдава 23% ръст на цената. При хляба увеличението е 4%.

Цената на малката потребителска кошница към ноември е 112,80 лв. В нея се включват хляб, основни плодове и зеленчуци, сирене, яйца, ориз, боб, месо. Оказва се, че при кафето поскъпването е с 30%, много се е повишила и цената на какаото.

Пред Bulgaria ON AIR Мишев не изключи и възможността да има спекула с цената на кафето.

"КЗК в началото на декември изкара доклад за хранителните стоки и там установяват неща, които и ние в малката потребителска кошница. Хубаво се установяват нарушения, но ключовият въпрос е да има последващи действия", посочи експертът.

