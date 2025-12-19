Заради стачка: ГКПП “Капитан Петко Войвода” е затворен

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен граничният преход “Капитан Петко Войвода“ на границата с Гърция, съобщиха от Главна дирекция “Гранична полиция“.
Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин, съобщава БТА.
Движенето на тежкотоварни автомобили на изход на ГКПП “Капитан Андреево“ и “Лесово“ на границата с Турция е интензивно.
Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония.