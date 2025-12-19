IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 28

Заради стачка: ГКПП “Капитан Петко Войвода” е затворен

Движението на ГКПП “Капитан Андреево” и “Лесново” е интензивно

19.12.2025 | 08:33 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен граничният преход “Капитан Петко Войвода“ на границата с Гърция, съобщиха от Главна дирекция “Гранична полиция“.

Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин, съобщава БТА.

Движенето на тежкотоварни автомобили на изход на ГКПП “Капитан Андреево“ и “Лесово“ на границата с Турция е интензивно.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ГКПП Петко Войвода тежкотоварни автомобили интензивен трафик стачка
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem