Заради стачка: ГКПП “Капитан Петко Войвода” е затворен

Заради стачни действия на гръцки протестиращи е затворен граничният преход “Капитан Петко Войвода“ на границата с Гърция, съобщиха от Главна дирекция “Гранична полиция“.

Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин, съобщава БТА.

Движенето на тежкотоварни автомобили на изход на ГКПП “Капитан Андреево“ и “Лесово“ на границата с Турция е интензивно.

Трафикът е нормален на граничните преходи с Румъния, както и по границите със Сърбия и Република Северна Македония.