Михайлов: Ако се приемат поправките в Изборния кодекс, то е екзекуция на демокрацията

Машинното гласуване може да има бъдеще, ако се вади бележка от принтер, за да се проверява и тя. Ако няма членове на комисията да провят истинска проверка, ще се случи това което се случи във Върбица, Продавия и т.н, където машините се използваше за принтер. Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов след консултациите с президента Румен Радев.

Разчитам в новото управление да влязат повече партии от опозицията и нови партии. Сигурен съм, че биха влезли в Народното събрание, ако има честни избори", каза още той.

"Ако се приемат поправките в Изборния кодекс, както ги гласуваха на първо четене - това означава екзекуция на демокрацията. Те искат да назначат администрация, която да наблюдава избирателния процес. Това означава, че Тодор Живково време ще ни се стори демократично.

Предсрочните парламентарни избори е най-добре да бъдат през март-април, за да има достатъчно време да се подготвят хората и партиите извън парламента, заяви лидерът на "Величие".

Михайлов каза, че на срещата днес не са коментирали конкретна дата за избори. Той каза, че в парламента трябва да влязат нови партии.

Лидерът на "Величие" определи разговора с президента като много конструктивен и изрази удовлетворение, че Радев има позиция и поглед върху нещата. Надяваме се поне с една институция да свършим някаква работа, от която хората да видят резултат, а не просто да говорят, каза Михайлов. Той посочи, че е споделил много неща с президента, защото от "Величие" са сред хората и знаят какви са техните проблеми. Дадохме много предложения на президента и го информирахме, за да може тази информация да свърши работа и на други хора, каза лидерът на "Величие".

Гласът на всяка парламентарна сила и на всеки народен представител има значение, независимо от числеността ѝ., каза президентът Румен Радев в началото на консултацията.

Държавният глава отбеляза, че партията е последна в графика на консултациите, като най-малобройна парламентарна политическа сила, но подчерта значението на нейния „панорамен поглед“ върху работата на Народното събрание, тъй като седи най-високо в пленарна зала. По думите му залата понякога се превръща в „гладиаторска арена“, което прави важно мнението на всички представени партии.

"Не само изборите са проблем, но и следизборният процес. Ние не се намираме в демокрация, не се намираме и в социализъм, а в някаква мафиотска държава. Изборният и следизборният процес правят така, че това НС не може да извърши управленски функции, които да подобрят живота на гражданите", каза Михайлов.

Той припомни, че са установени редица манипулации по време на изборния процес.

По неговите думи в Народното събрание има "втора цедка" на промяна на нагласите на вече влезли парламентарни групи. Михайлов каза, че е наблюдавал в парламента "зверски натиск, шантаж, използване на Държавната агенция а национална сигурност, Комисията за противодействие на корупцията, други институции, включително и медии, за да може да се "смачкат" неудобните и да стигнем до един парламент, в който има само фиктивна опозиция". Лидерът на "Величие" каза, че е бил изнудван, предлагани са му различни стимули и му е казвано, че негови хора ще бъдат арестувани и той самият ще бъде подложен на атаки, ако не смени своята политическа принадлежност.

Според него видеонаблюдението по време на изборите трябва да има значение и трябва да се търси отговорност на тези, които манипулират вота.

"Ние не сме политици, които да са израснали в политическа среда, ние сме обикновени граждани, които видяха, че средата на живот не работи", каза още Михайлов.

Може да сме малка парламентарна група, може да сме били най-малко в това Народно събрание, но затова сме най-дейни. Нашата позиция е най-добра, стоим най-отгоре в парламента и виждаме всичко, което се случва, каза Михайлов. Той допълни, че в парламента неговата партия провокира, за да види как ще реагира властта.