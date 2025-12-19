"Възраждане" са против "подаръка" за Украйна от 1,2 милиарда лева

"Възраждане" внася ново искане до Конституционния съд във връзка с отхвърления на 3-ти декември референдум за запазване на българския лев, съобщи пред журналисти в парламента лидерът на партията Костадин Костадинов.

Според него, отказът на Народното събрание да разгледа предложението за референдум представлява поредно нарушение на конституционните права на българските граждани. Партийното искане е част от по-широка съдебна битка срещу решението за присъединяване на България към еврозоната, което по думите на Костадинов предстои да бъде разглеждано в Общия съд на Европейския съюз.

От партията са внесли и допълнително предложение до парламента за отмяна на решението на правителството в оставка да предостави минимум 1,2 милиарда лева помощ за Украйна - мярка, която според "Възраждане" представлява "необоснован разход и подарък за чужда държава".

Костадинов коментира и решението на президента Радев да връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство след Нова година.

"Най-вероятно до края на януари въртележката ще се е извъртяла, за да може изборите да бъдат или на 22-ри, или на 29-ти март", каза той.

И за пореден път заяви, че "Възраждане" са против хартиеното гласуване.