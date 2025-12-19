IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 60

Борисов: ГЕРБ е побеждавала и с машини, и с хартии, за нас е все едно

Той е убеден, че партията му отново ще е първа политическа сила

19.12.2025 | 11:53 ч. 48
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

За ГЕРБ е "все едно" дали на изборите ще се гласува с машини или на хартия. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във видео, публикувано във Facebook.

"Дойдат ли избори, се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавала и с машини, и с хартии, така че, каквото и да решат, за нас е все едно. Имаме политики, имаме свършена работа, имаме 11 месеца, в които постигнахме много - и Еврозона, и Шенген, и по-голяма събираемост, и над 4 млн. лева по ПВУ. Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила", казва Борисов във видеото. 

Свързани статии

"Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като "ала-бала с президента". Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани - и защо го направи? Или в името на поредната "сглобка", която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за "честни избори", които са честни само когато резултатът им харесва?", пише още лидерът на ГЕРБ в описанието на клипа. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Бойко Борисов ГЕРБ предсрочни парламентарни избори машинно гласуване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem