Борисов: ГЕРБ е побеждавала и с машини, и с хартии, за нас е все едно

За ГЕРБ е "все едно" дали на изборите ще се гласува с машини или на хартия. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов във видео, публикувано във Facebook.

"Дойдат ли избори, се заговаря веднага за Избирателен кодекс, за машини и за измами. ГЕРБ е побеждавала и с машини, и с хартии, така че, каквото и да решат, за нас е все едно. Имаме политики, имаме свършена работа, имаме 11 месеца, в които постигнахме много - и Еврозона, и Шенген, и по-голяма събираемост, и над 4 млн. лева по ПВУ. Това е нашата политика и аз съм убеден, че ще бъдем първа политическа сила", казва Борисов във видеото.

"Опустошително е обаче мълчанието на ПП–ДБ за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като "ала-бала с президента". Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани - и защо го направи? Или в името на поредната "сглобка", която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за "честни избори", които са честни само когато резултатът им харесва?", пише още лидерът на ГЕРБ в описанието на клипа.